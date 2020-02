Vikings saison 6 : un personnage culte tué dans la bataille de l'épisode 10 ? Son interprète réagit

Bjorn tué par Ivar...

Comme promis, l'affrontement entre les Vikings et les Russes lors du final de mi-saison 6, diffusé ce mercredi 5 février aux USA, nous a offert une bataille aussi impressionnante que sanglante, digne des meilleurs épisodes de Game of Thrones. Malheureusement, elle s'est également montrée cruelle pour notre coeur.

Là où l'honneur des Vikings est régulièrement mis en avant, on a finalement découvert que peu d'entre eux avaient accepté de rejoindre Bjorn et Harald afin d'affronter l'armée d'Oleg, intelligemment guidée par Ivar. Résultat, c'est un véritable massacre qui a été orchestré sous nos yeux, avec pour nouvelles victimes... Harald et Bjorn.

Encore un espoir ?

Oui, quelques semaines seulement après la mort de Lagertha, c'est désormais Bjorn qui s'apprête à rejoindre le cimetière de la série. On insiste bien sur le "s'apprête", car sa mort n'est pas encore confirmée. Malgré le terrible coup porté à la poitrine par Ivar, un espoir subsiste encore.

A la question "Bjorn est-il vraiment mort ou va-t-il miraculeusement survivre à sa blessure ?" posée par TVGuide, Alexander Ludwig, son interprète, a en effet répondu : "C'est la grande question. Ça va permettre aux fans de vouloir revenir pour regarder la série. Mais ça ne sent pas bon pour lui". Puis, il a ensuite ajouté : "Est-ce que c'est le bon moment pour lui de mourir ou d'être tué par Ivar ? Non. Dans le contexte de ce personnage, non". On ne va pas se le cacher, si Bjorn était vraiment mort, il se serait montré nettement plus affirmatif.

Un retour... très différent ?

Néanmoins, Alexander Ludwig l'a ensuite précisé, c'est justement ce sentiment d'injustice qui crédibiliserait encore plus cette possible mort : "C'est aussi la raison pour laquelle c'est parfait. Personne n'aurait imaginé ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un coup de génie. (...) Ça serait trop évident/facile de voir Bjorn réussir toutes les grandes choses qu'il rêve d'entreprendre, de tuer son frère, de sauver tout le monde".

Pire, afin de jouer sur nos doutes et nous rendre pessimistes, l'acteur a mystérieusement déclaré ceci, "Qu'il soit encore vivant ou non, vous verrez une version de Bjorn d'une certaine façon, sous une certaine forme. (...) Dans les 10 prochains épisodes, vous verrez que même dans la mort, les dieux sont avec lui".

Autrement dit, si Bjorn sera visiblement présent dans la suite de la saison, il pourrait l'être en-dehors du monde des vivants. Va-t-il veiller sur les Vikings en direct de Valhalla ? Va-t-il être ressuscité sous la forme d'un fantôme par les Dieux ? A suivre.