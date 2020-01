Vikings saison 6 : une bataille "massive", "extraordinaire" à venir entre les armées d'Oleg et Bjorn

Maintenant que Game of Thrones n'est plus diffusée à la télévision, c'est au tour de Vikings de nous en mettre plein les yeux. Et tandis que la saison 8 de la série d'HBO nous a offert un épisode incroyable avec la Bataille de Winterfell en 2019, le final de la première partie de la saison 6 de Vikings, attendu le 5 février 2020 aux USA, s'apprête à en faire de même.

Une "bataille massive" à venir

En effet, comme c'était teasé depuis quelques semaines, l'immense armée d'Oleg va débarquer et faire des dégâts contre celle de Bjorn et ses alliés. A cette occasion, Alex Høgh - l'interprète de Ivar, l'a promis à TVGuide, les créateurs ont tout donné pour nous offrir le résultat le plus épique possible.

"Les fans peuvent s'attendre à une bataille massive, absolument massive. On a tourné des trucs incroyables" a-t-il notamment confié. Comme quoi ? "Je ne peux pas trop en dire, mais il va y avoir des choses vraiment extraordinaires, des trucs très cool". Et parmi elles, on peut s'attendre à "des choses géniales sur les bateaux". Batailles navales are coming...

Un épisode bluffant

A l'instar de l'équipe de Game of Thrones, celle de Vikings semble s'être surpassée pour cette dernière saison. Alex Høgh l'a assuré, "Ils ont pris énormément de temps et mis beaucoup d'efforts dans la construction de ces plateaux pour ces scènes de batailles. C'était incroyable à tourner. Vous redevenez toujours un gamin quand vous tournez de telles scènes".

Mais ce n'est pas tout, Michael Hirst - le créateur, se serait même démené pour imaginer de nouvelles façons de mettre en scène ces séquences : "Comme toujours, les fans peuvent s'attendre à quelque chose d'énorme, mais ce qui est véritablement intéressant, c'est que Michael Hirst a eu une nouvelle idée pour la bataille, différente des stratégies habituelles".

Pleurer les morts et kiffer les batailles devant Vikings, c'est la vie qu'on a choisie !