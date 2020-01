Vikings saison 6 : fin mortelle pour un personnage culte dans l'épisode 6, son interprète s'explique

Le moment que l'on redoutait tous est tristement arrivé. Ce mercredi 8 janvier 2020, Lagertha est morte à l'occasion de l'épisode 6 de la saison 6 de Vikings diffusé sur la chaîne History aux USA. Et à l'heure actuelle, on a encore du mal à savoir si le départ de ce personnage emblématique est à sa hauteur ou tout simplement frustrant.

Lagertha est morte

La raison ? Durant tout l'épisode, Lagertha a livré une bataille spectaculaire et puissante face à White Hair, nous prouvant combien elle était l'une des meilleures guerrières de la région. Mieux, lors d'un duel en face-à-face sous tension, la mère de Bjorn a même réussi à tuer son grand ennemi d'une façon terriblement badass.

Problème n°1, sa victoire a laissé des traces, ce qui l'a obligée à s'enfuir à cheval afin de retrouver son fils et faire soigner ses blessures. Problème n°2, l'animal s'est trompé de direction et l'a amenée... devant la porte de Hvitserk. Problème n°3, terrifié par des prophéties et dans un état hallucinatoire, Hvitserk a confondu Lagertha avec un serpent géant qu'il imaginait être là pour le tuer et s'est donc défendu en poignardant à de multiples reprises l'inégalable reine, entraînant donc sa mort.

Un départ logique

Une mort frustrante quand on sait qu'elle aurait pu mourir plus dignement dans un champ de bataille ? Oui, mais également logique. Avant de rejoindre Valhalla, Lagertha a en effet eu le temps de pardonner Hvitserk en lui expliquant qu'il s'agissait tout simplement de son destin : "C'est ce que l'oracle avait prédit. Qu'un jour, je serai tuée par l'un des fils de Ragnar. Je ne pouvais pas y échapper et toi non plus. Ne pleure pas, pauvre Hvitserk. Ce soir, je vais rejoindre mon bien-aimé Ragnar dans les salles des dieux. J'ai vécu une longue vie. Je n'ai pas peur". Même dans la mort, Lagertha était géniale...

Katheryn Winnick heureuse de cette fin

Une fin qui fait donc sens pour l'héroïne et qui fait même le bonheur de Katheryn Winnick, son interprète. Au micro de TVLine, elle a confié : "Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure mort." Il faut dire que l'actrice était la première à vouloir voir Lagertha mourir : "Ils ne voulaient pas me tuer après 6 saisons, mais je leur ai dit 'Il est temps. Lagertha doit partir. Elle n'est pas immortelle.' Et je voulais une fin épique, quelque chose d'incroyable".

Comme l'a rappelé Katheryn Winnick, "On a probablement tué près de 200 personnages au cours de la série". Par conséquent, elle a tout fait pour rendre justice à son personnage : "Je trouvais qu'elle méritait une fin différente et qui nous touche. Et je trouve que Michael Hirst [le créateur] a fait un excellent travail en écrivant ça".

Reste désormais à savoir si Bjorn sera du même avis...