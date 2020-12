Vikings saison 6 : déçu par la fin réservée à Bjorn ? Alexander Ludwig se confie

Après des mois d'attente, c'est ce mercredi 30 décembre qu'Amazon Prime Video (aux USA) a mis en ligne les 10 derniers épisodes de la saison 6 de Vikings, qui étaient également les derniers de la série. Un retour très attendu des fans, qui nous a notamment permis de découvrir le sort réservé à Bjorn après un final de mi-saison qui nous laissait craindre le pire suite à son combat contre Ivar.

C'est la fin pour Bjorn

Malheureusement, comme on pouvait s'en douter au regard de ce qu'ils avaient déjà fait avec Ragnar (son père) et Lagertha (sa mère), les scénaristes se sont une nouvelle fois montrés sadiques avec le personnage et notre coeur. Et pour cause, après nous avoir rassuré en nous montrant que Bjorn avait miraculeusement survécu à son affrontement, ils ont ensuite profité de l'épisode 11 pour... le tuer.

Cela avait teasé à travers les premiers extraits dévoilés, Bjorn - qui était terriblement mal en point et qui se savait mourant, a en effet profité de ses dernières forces pour mener en héros son armée vers une nouvelle bataille épique. De quoi terrifier Ivar et Rus qui le pensaient mort, mais également signer la fin de son parcours à l'écran. Malgré un effet de surprise stratégique efficace du côté de ses troupes, il n'a rien pu faire contre l'envoi de quelques flèches à son encontre.

Un départ héroïque selon Alexander Ludwig

Une mort à la fois héroïque / badass (sa bravoure lui a permis d'entrer dans la légende) et frustrante (elle est arrivée si tôt...) qui laisse un arrière goût de tout ça pour ça, mais que valide totalement Alexander Ludwig, son interprète. "Je pense que l'on a réellement rendu justice au personnage et rendu justice aux fans avec cette fin" a-t-il ainsi confié à Entertainment Tonight. Selon lui, ce sacrifice ultime a enfin permis aux fils de Ragnar d'embrasser le destin qui l'attendait, "Malgré tous ses défauts, c'était vraiment cool de voir qu'à travers ce moment, il était enfin devenu l'homme que son père pensait qu'il deviendrait".

Donc oui, si à l'inverse de Game of Thrones la malédiction familiale ne s'est pas réellement levée lors du final de Vikings, Alexander Ludwig n'a aucun regret vis-à-vis de la tournure des événements, "J'ai vraiment le sentiment qu'on lui a fait honneur et je trouve que c'est réellement une excellente conclusion à son histoire (...) J'ai toujours pensé qu'il était important que Bjorn soit blessé par quelqu'un comme Ivar, parce que personne n'aurait pu le prédire. (...) Personne n'est à l'abri dans la série. C'est cool de voir que la fin de Bjorn est arrivée plus vite que ce que l'on pouvait imaginer, alors qu'il venait de devenir le nouveau protagoniste de l'histoire."

La saison 6 de Vikings sera disponible sur MyCanal en France.