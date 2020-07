Vikings saison 6 : Bjorn mort ou vivant ? On a enfin la réponse

Bjorn vraiment tué par Ivar ?

La dernier épisode de la première partie de la saison 6 de Vikings nous laissait - comme la série sait si bien le faire, sous le choc. Souvenez-vous, au terme d'une bataille épique au bord de l'eau, Ivar semblait mettre un terme aux espoirs de tout un peuple en tuant Bjorn, le fils de Ragnar et Lagertha.

Afin d'accentuer cette mise en scène, on assistait par ailleurs à un triste dialogue entre les deux héros où Bjorn avertissait Ivar qu'il venait pour lui, "Je vais te vaincre", tandis que ce dernier lui assurait de façon prémonitoire, "Les Dieux t'ont abandonné il y a bien longtemps mon frère. Tu n'as aucune chance de gagner, crois-moi."

Un mort pas vraiment mort

Pourtant, à moins que les fantômes existent, Ivar a peut-être parlé trop vite. Dans un extrait inédit du premier épisode de la seconde partie de cette saison 6, on peut en effet assister à un miracle très intrigant. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, alors que Oleg et Ivar se préparent à la bataille finale, on aperçoit également... le retour de Bjorn.

Oui, celui que l'on pensait mort sur la plage est finalement de retour (en très mauvais état) sur son cheval, visiblement prêt à en découdre une dernière fois avec Ivar ou Hvitserk, choqués par cette apparition. Difficile de savoir quoi penser de cette scène tant les questions se bousculent dans nos têtes, (Comment Bjorn a-t-il pu survivre ? Pourquoi Ivar ne s'en était-il pas rendu compte ? Bjorn est-il de retour tout seul ? A-t-il assez de force pour survivre aux derniers épisodes ? Va-t-il se sacrifier au terme d'un ultime duel ?) mais notre hype n'a jamais été aussi intense !

Alors que saison 6 sera la dernière de Vikings, la conclusion promet d'être mémorable.