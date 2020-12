Vikings saison 6 : batailles, mort, retour de Floki... ce que l'on sait déjà

Mort d'un personnage emblématique

Vous pensiez que la mort de Ragnar était choquante ? Vous n'avez toujours pas accepté la disparition de Floki ? Alors ne regardez pas la saison 6 de Vikings. Et pour cause, c'est un nouveau personnage culte de la série qui y trouve la mort. Rassurez-vous, on ne vous dévoilera rien pour ne pas vous gâcher la surprise, mais préparez-vous tout de même à rager tant les circonstances de ce décès sont frustrantes. Le sadisme des scénaristes n'a jamais été aussi puissant.

Une bataille épique

Game of Thrones n'a pas le monopole des séquences extraordinaires. Alors que la saison 6 a été annoncée comme la dernière de la série, les créateurs ont décidé de partir en beauté. Aussi, dans cette première partie, c'est une bataille absolument bluffante qui est mise en scène et qui nous offre des moments à la fois épiques, sanglants et impressionnants.

A cette occasion, attendez-vous à quelque chose de rafraîchissant. Invité à réagir sur cette bataille avant sa diffusion, Alex Høgh - l'interprète de Ivar, révélait notamment, "Ils ont pris énormément de temps et mis beaucoup d'efforts dans la construction de ces plateaux pour ces scènes de batailles. C'était incroyable à tourner. Vous redevenez toujours un gamin quand vous tournez de telles scènes. (...) Ce qui est véritablement intéressant, c'est que Michael Hirst [créateur] a eu une nouvelle idée pour la bataille, différente des stratégies habituelles".

Floki toujours présent ?

Floki est-il réellement mort ? Peut-on espérer revoir ce personnage d'ici la fin de la série ? Ce sont les questions que l'on se pose devant la première partie de la saison 6 de Vikings. Il faut dire que les auteurs introduisent un nouveau personnage dont les agissements trahissent des secrets importants. Et ce n'est pas Michael Hirst qui éteindra les théories des fans à ce sujet, le papa de la série s'est récemment amusé à confier, "Ce nouveau personnage est quelqu'un de complexe qui se contredit déjà, notamment en ne disant pas la vérité sur ce qu'il sait sur Floki et sur sa possible mort. (...) Il a un passé extraordinaire. Et il faudra attendre la suite pour découvrir à quel point son histoire est compliquée". Indice selon les théories : Athelstan

Une conclusion non datée

Il faudra se montrer patient avant de pouvoir découvrir la fin de Vikings. Michael Hirst vient en effet de révéler que la deuxième partie sera diffusée le 30 décembre 2020 sur Amazon Prime Vidéo. Le twist ? Cette diffusion ne concernera que les USA, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande. Et en France ? Chez nous, c'est Canal+ qui détient habituellement les droits et qui se calque sur une diffusion US+24 (ou presque) vis-à-vis de la chaîne History. Or, étant donné que cette chaîne américaine ne diffusera pas ces derniers épisodes avant le premier trimestre 2021, la conclusion de la saison 6 pourrait ne pas débarquer avant plusieurs mois.