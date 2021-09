Uno : les VRAIES règles du jeu ressurgissent, remballez vos +2 et +4 !

Uno : "Pour la carte action +2, il est évidemment et strictement interdit de les enchaîner"

Le hashtag #Yannick est en TT sur Twitter. Eh non, ce n'est pas à propos de Yannick de Mariés au premier regard 2021 (et désormais au casting d'Influences), ni de Yannick et Ces soirées là, et encore moins de Yannick Noah. Non, en réalité, c'est Yannick, qui travaille chez Mattel depuis 6 ans, qui fait réagir pas mal de monde sur les réseaux avec son interview sur Konbini. Pourquoi ? Car l'employé de Mattel a révélé "les vraies règles du jeu" Uno. Et après visionnage de la vidéo, on se dit que personne ne joue avec les véritables règles du Uno. D'où les clashs entre potes et les disputes entre couples quand tout le monde joue à sa sauce au célèbre jeu de cartes !

Que les choses soient maintenant claires : au Uno, il est interdit d'enchaîner les +2. "Pour la carte action +2, il est évidemment et strictement interdit de les enchaîner et de les mettre les unes après les autres" assure ainsi Yannick, sourire en coin, "Lorsqu'on met un +2 sur la table, le joueur d'après prend 2 cartes et passe son tour". Et c'est pareil avec les cartes +4 : "le +4 sur le +4, ce n'est pas possible" au Uno. "On a une pensée émue pour tous les joueurs qui se sont pris un +10, ou un +12, mais relisez les règles" a-t-il même insisté.

Déjà en 2019, le compte Twitter d'Uno avait révélé cette interdiction d'additionner. Mais là, c'est de nouveau un coup de massue. Car il ne s'est pas arrêté à ces simples règles de base que personne ne suit. Il en a sorti d'autres que là non plus, personne ne respecte.