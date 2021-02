Le Uno bientôt au cinéma : Mattel prépare un film de braquage centré sur le jeu

C'est le jeu qui a ruiné plus d'une amitié lors de fêtes d'anniversaire, soirées pyjama ou vacances entre potes (non, on ne peut pas ajouter un +4 après s'être déjà mangé un +4 !), le Uno va prochainement débarquer au cinéma. Oui, vous avez bien lu, Mattel a réellement décidé de produire un film autour de son célèbre jeu de cartes.

Le UNO débarque au cinéma

Bon, on vous rassure tout de suite, l'histoire ne va pas simplement se contenter de mettre en scène une partie d'une heure et demi au sein d'une famille. A en croire les premières révélations, ce film en live-action prendra au contraire la forme d'une comédie avec au centre... un braquage. Comment ? Pourquoi ? Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant d'avoir le droit à plus de détails.

Ce que l'on sait pour le moment, c'est que le scénario sera écrit par Marcy Kelly, que l'action prendra place dans le milieu du hip hop à Atlanta (USA) et que le rappeur Lil Yachty devrait être la star principale. De même, Mattel semble très excité par ce projet qui pourrait surprendre le public, "Uno est un jeu qui a transcendé les générations et cultures et on a hâte de s'associer avec Lil Yachty afin de transformer ce Uno classique en une comédie d'action et d'aventure".

Entre ça et le projet de film Barbie avec Margot Robbie, on ne sait pas lequel est le plus WTF, mais on est intrigué.