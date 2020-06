Une Star Academy du football pour 2021 ? Une ex-star du foot se confie sur son projet TV

Une Star Academy du foot en préparation

Pendant le confinement, vous avez pu revoir les duos cultes de la saison 1 de la Star Academy, postés sur YouTube. Et bientôt, vous pourrez peut-être retrouver l'émission Star Academy en version football. En effet, l'ancien footballeur Tony Vairelles, 47 ans, a avoué à L'Est Républicain travailler sur ce projet TV. "Je me suis entouré des spécialistes qui ont travaillé pour Star Academy et Popstars" a-t-il précisé. Au lieu d'anonymes venus tenter leur chance pour une carrière dans la chanson, ce seront donc des inconnus qui essayeront de percer dans le milieu du ballon rond. Et à la place d'enregistrer un album, c'est "un contrat pro d'un an" que remportera le gagnant.