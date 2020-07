Un si grand soleil : Tonya Kinzinger a-t-elle quitté la série ? L'actrice se confie

Cela fait déjà quelques jours que le tournage de Un si grand soleil a repris à Montpellier. Un retour sur les plateaux qui fait le bonheur de tous les comédiens, mais qui interroge également. La raison ? A la surprise générale, Tonya Kinzinger est la seule membre du casting à ne pas avoir encore fait sa réapparition.

Quel avenir pour Tonya Kinzinger dans Un si grand soleil ?

A l'instar de Arthur Legrand (Gabriel) dans Demain nous appartient, l'actrice aurait-elle décidé d'abandonner son rôle de Janet Lewis et donc de claquer la porte de la fiction quotidienne de France 2 ? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Au micro de Télé-Star, elle a au contraire révélé que son retour devant la caméra était simplement repoussé de quelques semaines, "Je les rejoindrais pour tourner le 5 août".

Une situation surprenante ? Pas tout à fait, puisqu'elle est liée au coronavirus. Le magazine le précise, "Tonya Kinzinger est restée confinée chez elle en outre-Atlantique, elle qui est originaire de la ville de Monroe, dans le Michigan". Or, on le sait, les USA est l'un des pays les plus touchés par cette épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 130 000 morts, au point de voir les frontières être totalement fermés avec l'Europe. De fait, il est malheureusement impossible pour la star de revenir en France à l'heure actuelle. De même, il y a fort à parier qu'à son retour dans le Sud, elle devra également respecter une mise en quarantaine avant de pouvoir de nouveau tourner.

Bref, n'espérez pas suivre les nouvelles aventures de Janet Lewis avant la rentrée !