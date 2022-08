Un si grand soleil : mort choquante de Myriam, Pauline Paolini s'explique sur ce drame

Plus belle la vie, Demain nous appartient, Un si grand soleil... trois séries concurrentes qui utilisent pourtant la même recette : afin de booster les intrigues et renouveler l'intérêt du public, les scénaristes n'hésitent jamais à tuer certains personnages principaux.

Pauline Paolini responsable du départ de Myriam

Dernier exemple en date ? Direction Montpellier. Ce vendredi 19 août 2022, le coeur des fans du feuilleton quotidien de France 2 a en effet été brisé avec la mise en scène de la mort de Myriam. L'ex-caissière, devenue directrice générale de L. Cosmétiques, a mystérieusement été retrouvée sans vie au sein de son propre entrepôt.

Un véritable drame pour les téléspectateurs, que l'on doit... à Pauline Paolini, son interprète. "C'était une décision commune avec la production que le personnage de Myriam parte, a-t-elle confessé au micro d'Allociné. C'est vrai que j'ai voulu me donner plus de temps et d'espace pour d'autres projets." Une situation qui ressemble fortement à celle de Clément Rémiens (Maxime) dans Ici tout commence, le destin tragique en moins.

Une mort jugée violente par l'actrice

En revanche, la comédienne ne l'a pas caché, si elle souhaitait personnellement se lancer dans de nouveaux défis - ce qui a donc obligé les producteurs à imaginer la série sans elle, elle n'avait pas anticipé une telle fin pour son héroïne, "La manière dont elle part m'a beaucoup surprise. C'est un peu violent". De quoi lui faire regretter ses envies d'ailleurs ? Pas vraiment.

Pauline Paolini l'a aussitôt précisé, malgré la douleur de voir son personnage finir ainsi, elle a également conscience qu'il s'agissait de la meilleure chose à faire pour permettre à tout le monde (fans et autres héros) de tourner la page. "Je trouve ça bien de mettre fin à une aventure plutôt que de rester dans un flou, a-t-elle légitimé. C'était bien de vivre un truc super et d'arrêter. Et donc pour arrêter vraiment, il faut qu'un personnage meurt. Sinon on est toujours dans quelque chose en suspens."

Pas sûr que Marc soit du même avis...