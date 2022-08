Un si grand soleil : Louis coupable du meurtre de Myriam et Marc sur le départ ? On a les réponses

C'est dans l'épisode du 19 août 2022 d'Un si grand soleil que les scénaristes ont décidé d'imiter ceux de Plus belle la vie et Demain nous appartient en mettant en scène la mort de Myriam, un personnage adoré des fans. Un choix créatif lié à l'envie de Pauline Paolini (son interprète) de se tourner vers d'autres projets, qui ne sera pas sans conséquences pour Marc Mourre, le personnage de César Méric.

Marc va-t-il quitter Un si grand soleil ?

Première chose à savoir : non, Marc ne va pas quitter Un si grand soleil dans les jours à venir. Si les auteurs auraient pu profiter de la mort de Myriam pour dire au revoir à son compagnon, César Méric a finalement révélé à Allociné qu'il n'était pas menacé par un départ.

"J'ai eu très peur pour mon personnage égoïstement. Je ne me faisais aucune illusion sur la suite. Je venais d'arriver donc je me suis dit que ça allait s'arrêter pour moi aussi. Si ça s'arrêtait pour Myriam, je ne voyais pas ce qu'ils allaient faire de Marc", a-t-il confessé. Une crainte logique, mais qui ne fait heureusement pas partie du plan de l'équipe, "Apparemment, ils ont trouvé quoi faire de mon personnage. Marc a maintenant une famille, un père, une ex-femme, un fils. Ils nous ont construit un petit clan et c'est vraiment sympa."

Un deuil difficile mais surmontable

Maintenant que cela est acté, on peut donc s'attendre à suivre un Marc mal en point dans les épisodes à venir : "Il va vivre son deuil à sa façon. Il va tomber de très haut parce que lui qui ne croyait plus aimer s'est vu tomber amoureux follement". Cependant, autre surprise, l'acteur a précisé que même si ça sera "très dur pour lui", ce deuil pourrait ne pas s'éterniser et s'étendre sur des semaines/mois à l'écran, "Il va remonter la pente grâce à son entourage. Grâce à Rabier surtout, son patron au Midi Libre qui est très prévenant et protecteur avec lui." Pour résumer : "Il va s'en sortir évidemment mais ça va être laborieux."

Louis a-t-il tué Myriam ?

Enfin, à la question : est-ce que Louis, son fils, est réellement coupable du meurtre de Myriam, comme le laisse entendre son comportement à l'écran ? La réponse est simple : non. Sans révéler précisément ce qui nous attend, César Méric a néanmoins confirmé qu'il n'y avait pas à s'inquiéter : "[cette épreuve] va les rapprocher quand Marc apprendra ce qu'il s'est vraiment passé. En fait, c'est un malentendu qui va le conduire à soupçonner son fils d'avoir fait une grosse bêtise."

Aussi, même s'il va réellement croire au pire au début, "il va être complètement foudroyé [face à la théorie]", tout rentrera très vite dans l'ordre, "Marc aime son fils très fort et il est très protecteur." Comme quoi, même dans les drames les happy ending sont possibles.