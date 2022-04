Un si grand soleil sans Fabrice Deville (Florent Grasset) ? L'acteur ne voulait pas jouer dans la série

Présent au casting d'Un si grand soleil (France 2) depuis près de trois ans, Fabrice Deville fait désormais le bonheur des fans grâce à son rôle de Florent Grasset. Pourtant, le comédien - interrogé par Télé-Loisirs, vient de le confesser : il aurait pu ne jamais participer à un tel projet. Et pour cause, avant de finalement accepter de signer son contrat, il avait au préalable refusé trois propositions de la part des producteurs.

Une arrivée dans la série compliquée pour Fabrice Deville

"Je pensais au départ que cela allait me fermer des portes", a-t-il expliqué afin de légitimer ses nombreux refus. J'ai eu besoin d'un peu de temps avant d'accepter ce rôle par crainte justement que cela ne me ferme des portes". Un avis étonnant qui pose alors une question : pourquoi a-t-il finalement dit "oui" ? Après avoir rappelé avec humour, "il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis", l'acteur a tout simplement confessé qu'il avait réalisé qu'un tel projet avait en réalité beaucoup de choses à lui offrir, "Cela m'offre une certaine notoriété mais aussi la possibilité de m'améliorer avec plein de scènes différentes".

Fabrice Deville l'a en effet ajouté, son rôle dans Un si grand soleil lui permet régulièrement d'apprendre de nouvelles choses sur son métier et sa façon de l'appréhender, "Il y a une certaine exigence de la part des réalisateurs. Ce n'est pas parce que vous jouez dans une série que vous bâclez le boulot, les temps ont changé". Une satisfaction pour l'acteur, d'autant plus que cela semble être véritablement bénéfique pour sa carrière, "On s'aguerrit de plus en plus et cela permet d'être remarqué par d'autres réalisateurs".

Traduction : après s'est longtemps montré réticent à l'idée d'intégrer à Un si grand soleil, Fabrice Deville n'a désormais aucune intention de la quitter.