Un si grand soleil : Naïma Rodric (Lucille) dévoile la vérité sur son départ et se confie sur sa remplaçante

Naïma Rodric a-t-elle claqué la porte d'Un si grand soleil ?

En octobre 2021, le petit monde d'Un si grand soleil (France 2) a connu un bouleversement inattendu. Alors que l'actrice Naïma Rodric venait de prolonger son contrat avec la fiction quotidienne, l'interprète de Lucille a finalement été remplacée à l'écran par Alicia Dadoun. En cause ? Comme cela était annoncé à l'époque, la comédienne aurait subitement décidé de quitter la série afin de se lancer dans un autre projet, ce qui aurait obligé la production à recruter en urgence une nouvelle actrice afin de continuer à faire vivre l'héroïne dans les intrigues.

Info ou intox ? Après des mois de silence à ce sujet, Naïma Rodric vient d'apporter la réponse : cette version de l'histoire est totalement fausse. "Contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas claqué la porte", a-t-elle assuré auprès de Télé-Star. Selon elle, son départ n'était d'ailleurs en rien une surprise et avait largement eu le temps d'être anticipé, "Cela faisait deux mois qu'on en parlait avec la production et les auteurs."

L'actrice révèle les raisons de son départ

Par ailleurs, Naïma Rodric l'a assuré, même si elle a quitté Un si grand soleil afin d'apparaître au casting du film Overdose d'Olivier Marchal, "C'était une opportunité à côté de laquelle je ne me voyais pas passer", elle n'avait initialement aucune envie d'abandonner la fiction. Au contraire, elle et les créateurs auraient longtemps travaillé ensemble afin de l'aider à alterner les deux projets.

"On a tenté de trouver une solution avec les auteurs et la production d'Un si grand soleil pour que Lucille parte en stage par exemple, le temps que je puisse tourner ce film, a-t-elle confié. En vain. Et c'est dommage parce qu'il aurait fallu qu'on me libère sept jours à peine." Et si cette révélation peut surprendre aujourd'hui, Naïma Rodric a par la suite détaillé la raison pour laquelle aucun compromis n'avait pu être trouvé à l'époque, "C'était compliqué de tout réécrire dans le temps imposé par une quotidienne d'autant qu'au départ, l'arche dans laquelle se retrouvait Lucille avec Mo et David était prévue avec Alice (Maëlle Mietton). L'intrigue avait déjà été réécrite et les auteurs ne pouvaient pas sortir une troisième version avec un autre personnage de la série." Bref, tout ceci était simplement lié à un mauvais timing.

Alicia Dadoun soutenue par Naïma Rodric

Par ailleurs, dans une autre interview accordée cette fois à Télé-Loisirs, l'actrice a assuré qu'elle gardait toujours un oeil sur Un si grand soleil. Et à cet effet, elle a donc été interrogée sur son ressenti vis-à-vis d'Alicia Dadoun, sa remplaçante pour le rôle de Lucille. "Je la trouve pétillante, hyper jolie", a-t-elle révélé, avant de se mettre à sa place, "Ça ne doit pas être évident pour elle de reprendre au pied levé un rôle installé depuis trois ans et demi."

Aussi, elle l'a confié, si les critiques à l'encontre de sa successeuse n'ont pas tardé à arriver (c'est également le cas dans Plus belle la vie quand un personnage change de visage), elle espère que le public saura enfin l'accepter et lui donner sa chance, "C'est sans doute perturbant pour les fans mais j'espère qu'ils vont l'accepter comme ils m'ont acceptée et qu'elle aura autant de plaisir que j'en ai eu sur cette série."