Un si grand soleil : l'acteur Teïlo Azaïs (Enzo) "pourri" par des fans à cause de son personnage

Depuis ses débuts dans Un si grand soleil, Enzo - le fils de Sabine, enchaîne les mauvaises actions et les séquences polémiques. Mauvaise nouvelle, le personnage incarné par Teïlo Azaïs ne profitera pas de 2021 pour prendre la résolution de changer.

Au micro de Télé-Star, la comédien a au contraire révélé que son comportement prendra une tournure plus intense, "Enzo va traverser de nouvelles zones de turbulences. On l'a déjà vu capable de faire du mal à sa petite copine, casser la figure à un type par jalousie, s'emporter avec ses parents... Là, il va aller encore plus loin."

Un acteur harcelé à cause de son personnage

De quoi promettre à Teïlo Azaïs plein de belles choses à jouer devant la caméra, mais également de lui assurer quelques moments compliqués à vivre sur les réseaux sociaux. Et pour cause, à l'instar d'une actrice de Fear The Walking Dead ou du créateur de The Boys - tous les deux victimes de menaces, il n'est pas rare que les téléspectateurs s'en prennent directement à lui à cause des actes de son personnage, "Lorsqu'Enzo a frappé Inès, je me suis fait pourrir sur les réseaux."

Un harcèlement inquiétant qui montre que certaines personnes n'arrivent toujours pas à faire la distinction entre la fiction et la réalité, mais qui - heureusement, ne semble pas perturber l'acteur. Teïlo Azaïs l'a confessé, il préfère tirer le positif de cette situation, "Pour être honnête, j'adore ça ! Je le prends comme un cadeau, ça veut dire que j'ai bien joué, que j'ai été crédible".

En espérant tout de même que cela ne s'aggrave pas dans les semaines à venir. On le sait, le harcèlement en ligne peut avoir de terribles conséquences.