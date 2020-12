Fear The Walking Dead : une actrice menacée de mort par les fans à cause de son personnage

"C'était effrayant pour moi et ma famille"

A en croire Alexa Nisenson, la situation a dangereusement dérapé au fil des jours jusqu'à atteindre un point de non retour, "Quelqu'un a trouvé mon adresse et m'a qu'il allait venir chez moi et me tuer". Et forcément, l'interprète de Charlie n'a pas bien vécu ce déferlement de haine, "Pendant un moment c'est devenu très personnel et c'était effrayant. C'était effrayant pour moi et ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que ça allait atteindre un tel niveau". Le plus triste dans cette histoire, c'est que c'était l'acteur Frank Dillane qui avait lui-même demandé à partir de la série et à faire mourir son personnage...

Heureusement, la page est désormais tournée et Alexa Nisenson est aujourd'hui heureuse de faire partie de l'aventure Fear The Walking Dead, "Je pensais que j'allais être là pour 5 ou 6 épisodes. (...) Mais le rôle a continué et j'en suis tellement reconnaissante, c'est une aventure incroyable".

Comme quoi, les happy ending sont possibles dans un tel univers.