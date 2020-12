Harcèlement en ligne, la fin de l'impunité : découvrez le témoignage d'Aliya, harcelée à 14 ans

Ce mardi 15 décembre 2020 à partir de 20h50, France 5 diffusera le documentaire Harcèlement en ligne : la fin de l'impunité issu de la collection "Ils font bouger les lignes" présenté par Olivier Delacroix. Un documentaire aussi important qu'immanquable qui s'attaque aux nouvelles formes de harcèlement apparues ces dernières années sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Stop au harcèlement en ligne

Que ce soit le revenge-porn (technique qui consiste à diffuser (ou menacer de le faire) des photos sexy privées en public afin de se venger), le happy slapping (une pratique qui consiste à filmer une agression pour se moquer de la victime puis à diffuser la vidéo en ligne) ou les trolls qui s'empressent d'envoyer des messages haineux sur toutes les plateformes... les dérives sont en effet nombreuses et souvent difficiles à vaincre seul.

Aussi, afin de lever l'impunité sur ces pratiques illégales et dangereuses, sensibiliser et éduquer le public (adultes, parents, enfants) et rappeler aux victimes qu'elles ne sont pas isolées et qu'elles peuvent se battre et agir pour se relever, Aliya, Valentin, Anne-Véronique ou encore Lola Dubini ont accepté de témoigner et partager leurs expériences.

Le témoignage bouleversant d'Aliya

A ce sujet, vous pouvez déjà découvrir un premier extrait inédit du témoignage d'Aliya dans notre diaporama, qui voit la jeune étudiante de 19 ans revenir sur sa première histoire d'amour virtuelle qui lui a fait vivre un véritable enfer. Alors âgée de seulement 14 ans, elle rencontre en effet un garçon en ligne qui, à l'aide de manipulation et propos culpabilisants, la contraint progressivement à lui envoyer des photos et vidéos d'elle dénudée.

Une situation simple qui pourrait concerner n'importe qui, "J'avais pas envie de le perdre. C'était mon histoire d'amour. J'étais presque amoureuse de cette histoire", dont elle a rapidement perdue le contrôle au point de finir traumatisée, "Ca m'a complètement brisée, ça m'a anéantie. A 14 ans on ne se méfie pas forcément, je n'avais pas envie d'imaginer le mal".

Harcèlement en ligne : la fin de l'impunité est diffusé ce mardi 15 décembre 2020 sur France 5.