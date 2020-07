Un si grand soleil : Eliott manipulateur et pas sincère avec Emmy ? Stéphane Monpetit répond

Eliott "croit sincèrement" à ses "belles promesses"

Eliott n'a pas le passé le plus clean des personnages d'Un si grand soleil, sur France 2 : il a eu quelques problèmes avec la justice et est parti en prison. Et alors qu'on le pensait prêt à arrêter les affaires illégales avec l'ouverture de son bar, le fils d'Eve pourrait bien retourner derrière les barreaux avec son histoire de blanchiment d'argent à laquelle est mêlée sa petite amie Emmy sans le savoir.

Sauf que pour Eliott, tous ses trafics sont simplement des preuves d'amour : "Toutes les belles promesses qu'il lui fait, il y croit sincèrement. Il est persuadé que ses trafics vont lui permettre de leur construire une vie meilleure et qu'il agit pour le bien d'Emmy. Il l'aime éperdument et a eu un coup de coeur authentique pour elle", explique Stéphane Montpetit à Télé Loisirs.

"Il va trouver assez d'éléments pour alimenter sa jalousie maladive"

Si pour le moment Emmy ne se doute de rien et les amoureux sont sur un petit nuage, la jalousie maladive d'Eliott envers Pierre, l'employeur de la jolie blonde, risque bien de tout gâcher : "Dès le début, quand Emmy lui parle de Pierre, Eliott est méfiant et se renseigne sur lui. Il va s'imaginer tout un tas de choses et trouver assez d'éléments pour alimenter sa jalousie maladive. Il voit Pierre comme un ennemi et un obstacle et il va orchestrer un plan pour le faire tomber."

Et on sait très bien que dans Un si grand soleil, dont le tournage a été arrêté pendant le confinement avant de reprendre au mois de juin avec de nouvelles règles sanitaires à respecter, tous les secrets sont dévoilés un jour ou l'autre. Affaire à suivre 😉