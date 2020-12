Un Noël en Californie 2 : une suite est en préparation !

En 2020, Netflix nous a gâtés avec ses films de Noël. Après Holidate, Un Noël tombé du ciel et La Princesse de Chicago 2, la plateforme a mis en ligne Un Noël en Californie qui a eu un succès inattendu, notamment aux Etats-Unis où il s'est classé numéro 1 du top des programmes de la plateforme pendant une semaine. En France, le film est toujours n°9 des programmes les plus vus, presque 10 jours après sa sortie.

Un Noël en Californie 2 en préparation

Netflix n'aurait donc pas perdu de temps et a demandé aux producteurs de préparer la suite ! Selon Variety, Un Noël en Californie 2 est déjà en préparation ! Le tournage devrait commencer au début de l'année 2021, toujours en Californie. On ne connaît pour l'instant pas la date de sortie du 2e film mais on imagine qu'il pourrait arriver sur la plateforme pour Noël 2021.

Que va-t-il se passer dans la suite ?

Cette suite devrait être intitulée en anglais California Christmas : City Lights et sera toujours centrée sur Joseph (Josh Swickard) et Callie (Lauren Swickard). Ali Afshar (Leo), David Del Rio (Manny) et d'autres acteurs devraient aussi reprendre leurs rôles. Pour l'instant, peu de détails sont connus sur ce second volet mis à part que Callie va devoir s'acclimater à son couple avec Joseph qui mène une vie bien différente de la sienne. Côté technique, Lauren Swickard sera de retour à l'écriture du scénario et le réalisateur Shaun Piccinino réalisera également le 2e film. De quoi nous promettre une suite qui sera en adéquation avec le premier volet.

Pendant ce temps, on attend toujours des nouvelles d'un possible Holidate 2... La saga La Princesse de Chicago, elle, aura bien un 3e film dont le tournage doit bientôt débuter.