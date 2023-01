Un CEO a viré 900 personnes par zoom l'an passé, il en paie encore les conséquences aujourd'hui

L'histoire de Vishal Garg et de la société de crédit immobilier Better.com a énormément fait parler. Vous vous en souvenez peut-être plus comme de celle où un PDG d'une entreprise a réuni 900 employés lors d'un appel Zoom pour les licencier. Du jour au lendemain et en quelques minutes d'appel vidéo, Garg s'est débarrassé de 15% de son personnel sans aucun remord. Il a ensuite dit à d'autres employés que ceux qui avaient été licenciés volaient l'entreprise en ne faisant pas leur travail correctement.

En 2020, Forbes racontait les manières de diriger de Garg, qui avait pris l'habitude d'envoyer des messages menaçants à ses employés, les accusant d'être lents, improductifs et incapables de faire leur travail. Parfois, il leur disait même qu'ils l'embarrassaient.

Tout cela s'est encore reflété lorsqu'après l'incident des 900 licenciements, Garg a écrit un message anonyme (qui sera découvert plus tard comme étant le sien) sur le forum professionnel Blind disant que les employés licenciés avaient volé l'entreprise en ne travaillant que deux heures : "Est-ce que vous savez qu'au moins 250 des personnes licenciées travaillaient en moyenne 2 heures par jour tout en enregistrant plus de 8 heures dans le système de paie ? Ils vous volaient, ainsi qu'à nos clients".

Il a également expliqué que lui et son équipe de direction avaient passé plusieurs semaines à analyser les données de productivité de l'ensemble de la main-d'oeuvre et étaient arrivés à la conclusion que les personnes licenciées avaient des taux d'appels téléphoniques personnels élevés, de faibles appels entrants et sortants, ou étaient régulièrement en retard lors des réunions.

Bien sûr, cela n'est pas passé. Lorsque la nouvelle du licenciement massif par Zoom a éclaté, une vague de critiques s'est déchaînée contre l'entreprise, qualifiée alors de non professionnelle. Après tout cela, plusieurs managers ont démissionné et le PDG a décidé de s'éloigner un moment de l'entreprise pour faire une pause. À tel point que ce qui restait de la direction a décidé de faire un audit sur la culture d'entreprise et le leadership.

Finalement, Vishal Garg est revenu pour licencier 3 000 autres employés. Le PDG était de retour et ces travailleurs ont appris leur licenciement que lorsqu'ils ont vu des indemnités de départ sur leurs comptes bancaires. Ces derniers étaient ensuite informés qu'ils n'avaient plus d'emploi.

Les choses ne se sont pas améliorées après un an et pour cause, une source interne expliquait dans un article de TechCrunch datant du mois d'avril que l'entreprise perdait jusqu'à 50 millions d'euros par mois. Et pourtant, les dirigeants de Better n'ont cessé de parler de leur confiance dans la "bonne route à suivre" pour l'entreprise. Certains ont même parlé "d'avenir formidable".

Que leur arrive-t-il aujourd'hui ?

La situation de l'entreprise est aujourd'hui difficile. Les gestionnaires ont expliqué à leurs employés, toujours par email, que l'instabilité actuelle des marchés hypothécaires, avec la hausse des taux d'intérêt, leur faisait du mal. Cela les a amenés à procéder à une autre série de licenciements massifs. La troisième en cinq mois.

Mais ce n'est pas tout. Juste au moment où nous pensions que l'histoire ne pouvait pas s'empirer, il y a quelques semaines, la nouvelle a éclaté que notre ami Vishal Garg était maintenant poursuivi pour avoir trompé ses investisseurs. Un ancien employé de Better aurait poursuivi la société et son directeur, alléguant qu'ils avaient fourni des déclarations trompeuses aux investisseurs sur les perspectives financières et de performance.

Sarah Pierce, ancienne vice-présidente exécutive des ventes et des opérations, a affirmé dans son procès que Garg avait déformé les déclarations de Better.com pour s'assurer que les investisseurs procéderaient à une fusion plutôt que de se retirer en raison de leur situation financière.

Tout a commencé quand, en mai de l'année dernière, Better.com a annoncé qu'il deviendrait public. La société préparait une fusion avec Aurora Acquisition Corp et Softbank, qui fournirait à la société un capital estimé à 1,5 milliard de dollars. Mais ces derniers, juste avant de conclure l'affaire, ont décidé de modifier les conditions de financement pour fournir à Better la moitié de l'investissement.

Il sera plus tard révélé aux employés que c'est Garg, et non l'entreprise dans son ensemble, qui a pris la responsabilité d'indemniser le conglomérat d'investissement pour toute perte. En d'autres termes, il a admis avoir "garanti personnellement" à SoftBank et Aurora 750 millions sur les 1 500 qu'ils avaient accepté d'investir car "il voulait que le capital construise un rêve", "dans cinq ans, lorsque ce prêt de 750 millions de SoftBank arrivera à échéance autour de mon 50e anniversaire... si cela signifie que je n'ai plus rien, au moins nous lui avons donné une chance".

Le problème est qu'il n'y a pas de limite au montant des pertes couvertes par l'accord. Et ceux-ci se comptent par millions. Seul le net du quatrième trimestre pourrait atteindre 182 millions de dollars. Et Garg est toujours responsable, ce qui pourrait le contraindre à vendre une partie importante de ses actions. Et pourtant, l'avocat de Better dit qu'il "fait confiance aux pratiques financières et comptables de l'entreprise et qu'elles défendront vigoureusement le procès" de l'ancien salarié. Better.com n'a pas une minute de répit.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.