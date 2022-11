Ce tweet d'Elon Musk pourrait lui coûter 1 milliard de dollars ! Ca fait cher la blague

Elon Musk était jusqu'à présent surtout connu pour être le boss de Tesla et SpaceX. Mais le milliardaire a aussi récemment fait parler de lui en rachetant Twitter. Un rachat controversé pour plusieurs raisons : il a viré les employés, il va faire payer les internautes qui veulent un compte Twitter certifié, il aimerait installer un régulateur de tweets... Et là, le businessman est encore dans la sauce. Son crime ? Avoir posté un meme sans autorisation et sans créditer son auteur (bienvenue sur internet et les réseaux).

Sur Twitter, Elon Musk a en effet partagé une image avec une femme pleurant à gauche : "Bébé, s'il te plaît allume Google Maps ?". Et à droite, un homme qui dirait : "Non. Mon instinct me guidera". "On est tous passé par là" a-t-il ajouté dans un autre tweet. Sauf que ce dessin du meme est issu d'un manga, et que son créateur n'accepte pas qu'il le partage de cette façon détournée.