Twitter : en découvrant cette nouveauté, Elon Musk a pété un plomb et tout viré en à peine 2h

C'est le gros bazar sur Twitter depuis le rachat par Elon Musk. Alors que l'homme d'affaires a dépensé 44 milliards de dollars pour s'offrir le réseau social, il a décidé de faire des essais à tout va et s'en vante. "S'il vous plaît, notez que Twitter fera beaucoup de choses bêtes dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas" a-t-il déclaré sur son compte, suivi par plus de 115 millions de personnes.

Après avoir renvoyé de nombreux employés, puis demandé à certains de revenir (vive l'organisation !), Elon Musk a lancé sa nouveauté controversée. Désormais, n'importe qui peut avoir un compte certifié... contre un abonnement de 8 dollars par mois. Une chose qui inquiète pas mal d'utilisateurs et pourrait augmenter la désinformation et l'usurpation d'identité sur le réseau social qui est déjà loin d'être bienveillant.

Un badge "Officiel" qui a duré... 2h

Pourtant, on a eu une lueur d'espoir ce mercredi 9 novembre 2022 en voyant apparaître un badge de certification. Sous les noms de médias, la mention "Officiel" apparaissait, permettant de faire en un clin d'oeil la différence entre un vrai compte et un compte fake.