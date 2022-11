Elon Musk humilié par un Français de 20 ans : rageux, il supprime son tweet après un ratio légendaire

Ne cherchez plus, l'homme le plus détesté d'Internet cette année n'est autre que Elon Musk. Depuis que le milliardaire a décidé de racheter Twitter, ce dernier enchaîne les mauvaises idées et ne cesse d'imaginer de nombreuses évolutions (négatives) pour le site. Or, plutôt que d'écouter les internautes et répondre à leurs attentes, le patron de Tesla préfère les ignorer et se moquer d'eux en se prenant pour le big boss des réseaux sociaux.

Dernier exemple en date qui nous prouve qu'il n'est pas utile d'avoir un QI positif pour être CEO ? Elon Musk a profité de son compte Twitter ce lundi 7 novembre 2022 pour se vanter de sa stratégie en ligne en déclarant : "Comment appelle-t-on quelqu'un qui est le maître de la provoc ?". Un ego-trip tellement ridicule qu'il ferait passer le melon de Kylian Mbappé pour un kiwi, et qui n'a pas échappé à Arkunir.

Arkunir met Elon Musk dans la sauce

Aussi, le twitto aux 550 000 abonnés et streameur sur Twitch (près de 40 000 abonnés) - également saoulé par le comportement de Musk, a tout simplement choisi de le mettre dans la sauce d'une façon jouissive. Comment ? Il s'est amusé à répondre à son message par un : "Je ne sais pas, mais appelez-moi ce ratio".

Pour ceux qui ne parlent pas le langage de Twitter, cette action avait tout simplement pour objectif de permettre à Arkunir de prouver qu'il avait plus de puissance qu'Elon Musk sur Twitter en demandant indirectement à la communauté de le soutenir en likant et retweetant sa réponse un maximum de fois afin que ses chiffres explosent ceux du milliardaire.

