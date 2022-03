Umbrella Academy saison 3 : Netflix dévoile la date de sortie et les Sparrows dans un teaser

Sortez les agendas, Netflix a (enfin) programmé la date de sortie de la saison 3 de Umbrella Academy ! La suite des aventures des Hargreeves avec Elliot Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, David Casteñeda ou encore Aidan Gallagher arrive bientôt sur la plateforme. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a aussi droit à un premier teaser (en attendant une vraie bande-annonce) qui dévoile les Sparrows, nouveaux ennemis des frères et soeurs. Ça va se fighter !

"Intelligents, stylés et aussi chaleureux que des icebergs, les Sparrows vont immédiatement se clasher avec les Umbrellas dans un face-à-face violent" tease le résumé officiel de la saison 3 de Umbrella Academy. Mais les deux teams vont devoir mettre leurs différends de côté quand des événements bien plus graves vont avoir lieu. Les nouveaux personnages seront incarnés par Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez et Cazzie David. Colm Feore sera évidemment de retour en Sir Reginald, tout comme Ritu Arya qui a rejoint le casting dans la saison 2 dans le rôle de Lila. On a hâte de les retrouver !