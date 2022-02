Ozark saison 4, partie 2 : la date de sortie des derniers épisodes est là (et ils arrivent vite)

Et une autre série se termine sur Netflix. Après La Casa de Papel, Lucifer ou encore la fin prochaine de The Last Kingdom (la date de sortie de la saison 5 est dispo), c'est Ozark qui va se terminer. La saison 4 a donc été divisée en deux parties : les 7 premiers épisodes ont été mis en ligne en janvier et, depuis, on attendait la date de la suite. Fin du suspense.

La fin d'Ozark sera disponible sur Netflix le...

Après un twist choquant à la fin de la partie 1, les fans d'Ozark se demandaient quand la fin de la série serait disponible sur Netflix. Et on a enfin la réponse : les derniers épisodes seront mis en ligne le 29 avril 2022 sur la plateforme. L'annonce a été faite avec un teaser mettant en scène Ruth (Julia Garner), à voir dans notre diaporama, et une affiche :