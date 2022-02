The Last Kingdom saison 5 : Netflix dévoile la date de la dernière saison et un trailer vidéo sanglant

Dans la bande-annonce vidéo sanglante de la saison 5 de The Last Kingdom, on retrouve Uhtred, le viking BG, entre batailles violentes, danger pour ses enfants et choix difficiles à prendre. "Le destin est brutal, cruel, chagrin, espoir, déni, amour, rédemption. Le destin est tout" prévient aussi l'inscription dans la vidéo. Une suite et fin qui promet donc de la violence, des rebondissements et de la passion.

L'acteur principal de la série, Alexander Dreymon, avait confié sur les réseaux que la saison 5 serait "épique et monstrueuse". "Ce fut un tel privilège de raconter l'histoire d'Uhtred pendant 5 saisons. Je suis très reconnaissant envers nos fans. Ils ont été immensément fidèles à The Last Kingdom et grâce à leur soutien, l'équipe de The Last Kingdom se réunit pour un nouveau round. Ce sera la fin épique d'un merveilleux voyage" avait-il écrit.

Jon East, le réalisateur, avait quant à lui avoué sur Twitter : "Le dernier bloc (la saison 5, ndlr) était un monstre, éclipsant en complexité/échelle tout ce que j'ai réalisé sur cette grande série depuis que je l'ai rejoint en 2016...".

Pas de saison 6 pour la série Netflix, mais un film est en préparation et le tournage a commencé

Les fans de The Last Kingdom le savent déjà, il n'y aura pas de saison 6. Mais après la saison 5, il y aura quand même un film pour conclure The Last Kingdom : Seven Kings Must Die. Le 31 janvier 2022, Alexander Dreymon a partagé une vidéo sur Instagram pour dire qu'ils ont officiellement commencé le tournage. Il s'est même filmé face caméra en tenue d'Uhtred entre deux prises.