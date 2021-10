The Last Kingdom saison 5 : après la fin de la série, un film va être tourné

La saison 5 de The Last Kingdom sera la dernière...

En avril 2021, Netflix annonçait une triste nouvelle : la saison 5 de The Last Kingdom - dont le tournage est terminé, sera la dernière de la série. Une nouvelle qui avait logiquement déçu et inquiété les fans, d'autant plus qu'il existe encore deux livres à adapter, et qui avait donc obligé Jon East - le réalisateur, à venir rassurer tout le monde sur la fin à venir.

"Cette dernière partie a été monstrueuse [à tourner]. Elle a éclipsé tout ce que j'avais pu réaliser sur cette excellente série depuis 2016 en terme de complexité et d'échelle, expliquait-il ainsi sur Twitter. Cette dernière saison va prendre fin d'une façon EPIQUE ! Merci à cette équipe de talent qui a travaillé sans relâche pour la réaliser". De quoi faire souffler les fans et nous promettre de belles choses.

... mais un film verra le jour ensuite

Aussi, c'est peu dire que l'annonce d'Alexander Dreymon (Uhtred de Bebbanburg) faite ce week end au London MCM Comic-Con a surpris le public. En effet, le comédien a tout simplement déclaré que Netflix et les producteurs venaient récemment de trouver un accord afin d'étendre un peu plus l'histoire et cet univers à travers... un film.

"Je suis tellement reconnaissant envers nos fans. Ils ont été d'une loyauté immense envers The Last Kingdom et grâce à leur soutien, l'équipe va pouvoir se réunir ensemble pour un dernier tour", a-t-il notamment expliqué. De son côté, Nigel Merchant (producteur) a précisé que les 10 prochains épisodes de la saison 5 "concluront parfaitement la série", mais que l'idée de ce film est simplement née d'un constat implacable : "il y a toujours plus d'histoires à raconter". Traduction ? Le film à venir sera principalement pensé comme un bonus et non une amélioration de la fin déjà tournée.

Pour l'heure, aucun détail n'est connu sur ce projet. Etant donné que la saison 5 ne sera pas diffusée avant le début de l'année 2022, l'équipe préfère logiquement garder le mystère concernant le sort de certains personnages et la direction de l'histoire. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce film sera intitulé Seven Kings Must Die (7 rois doivent mourir en VF) - ce qui se rapproche légèrement de Sword of Kings, le titre du tome 12 encore non adapté, qu'il sera réalisé par Ed Bazalgette et écrit par Martha Hillier. Enfin, le tournage devrait débuter durant la première partie de l'année 2022 à Budapest.