The Last Kingdom saison 5 : tournage terminé, la fin de la série sera "monstrueuse et épique"

Une fin frustrante pour The Last Kingdom ?

Netflix a officialisé la nouvelle en avril dernier, la saison 5 de The Last Kingdom sera la dernière de la série. Composée de 10 nouveaux épisodes, celle-ci aura notamment pour objectif d'adapter les romans 9 et 10 écrits par Bernard Cornwell, à savoir The Warriors of the Storm et The Flame Bearer.

Malheureusement, les fans de la saga littéraire le savent, cette annulation surprise - la fiction connaissait un très joli succès, laisse entendre que l'histoire ne sera pas terminée. La raison ? Deux autres livres étaient également prêts à être adaptés (War of the Wolf sorti en 2018 et Sword of Kings sorti en 2019) dans ce qui aurait pu être une saison 6.

La saison 5 sera la plus épique de la série

Faut-il alors craindre une fin bâclée ? Doit-on redouter d'assister à une conclusion frustrante ? A priori, la réponse est... non. Sur Twitter, Jon East - le réalisateur, s'est finalement montré enthousiaste vis-à-vis des épisodes à venir, "Cette dernière partie a été monstrueuse [à tourner]. Elle a éclipsé tout ce que j'avais pu réaliser sur cette excellente série depuis 2016 en terme de complexité et d'échelle".

Autrement dit, il sera difficile de ne pas vibrer devant les dernières aventures de Uhtred. Il l'a ensuite précisé, on peut donc se préparer à en prendre plein les yeux, "Cette dernière saison va prendre fin d'une façon EPIQUE ! Merci à cette équipe de talent qui a travaillé sans relâche pour la réaliser".

Vous l'aurez compris, l'histoire pourrait ne pas être terminée, mais la fin devrait néanmoins se suffire à elle-même et nous emporter avec elle. Vivement !