The Last Kingdom saison 5 : c'est terminé, Netflix annule la série

Ce n'est pas un secret, l'information a été officialisée l'an passé, The Last Kingdom a été renouvelée pour une saison 5. Composée de 10 nouveaux épisodes, celle-ci aura notamment pour objectif d'adapter les romans 9 et 10 écrits par Bernard Cornwell, aka The Warriors of the Storm et The Flame Bearer. Et si vous ne les avez pas encore lus, on vous dévoile nos petites théories sur la suite.

C'est la fin pour The Last Kingdom

Malheureusement, et c'est la grosse surprise de ce printemps, il s'agira également de la dernière saison. Alors même que The Last Kingdom est un véritable succès sur la plateforme et qu'il y a encore deux livres prêts à être adaptés (War of the Wolf sorti en 2018 et Sword of Kings sorti en 2019), aucune saison 6 ne verra finalement le jour.

A l'heure actuelle, aucune raison derrière cette annulation n'a été avancée (coût de production trop élevé ? trop de retard pris suite à l'épidémie de Covid-19 ? lassitude des acteurs ?), mais Nigel Marchant (producteur exécutif) a tout de même promis que le public ne sera pas déçu par la conclusion. Sans trop en dire sur ce qui nous attend, il a tout de même dévoilé, "Avec une fan-base aussi loyale, nous avons hâte d'offrir aux spectateurs la chance de suivre Uhtred pour la dernière étape de sa quête épique, où tout le monde ne survivra pas".

Enfin, n'espérez pas voir la fiction être sauvée ailleurs. Si l'on se fie à la très courte déclaration de Alexander Dreymon, il semble déjà prêt à tourner la page, "Incarner Uhtred pendant 5 saisons a été une incroyable aventure". Oui, on est loin des acteurs de Lucifer qui motivaient les fans à sauver la série...