Vikings Valhalla : Netflix dévoile la date de sortie et le trailer, 100 ans après Ragnar

L'action du spin-off de Vikings se passe 100 ans après Ragnar

L'action de Vikings : Valhalla qui sera dispo sur Netflix se déroule 100 ans après Vikings. L'intrigue est donc centrée sur les descendants vikings et leurs ennemis : Leif Eriksson, Freydis Eiriksdottir, Harald Sigurdsson et Guillaume Le Conquérant. Le spin-off montrera ce qui se passe entre Kattegat et l'Angleterre. En plus de montrer la suite de la guerre entre les Vikings et la royauté anglaise, il y aura aussi des tensions entre les Vikings eux-mêmes, sur leurs croyances païennes et chrétiennes.

Un casting avec des têtes connues, comme Sam Corlett (Les Nouvelles aventures de Sabrina)

Le spin-off a été créé par Jeb Stuart et est produit par Michael Hirst, à qui on doit la version originale. Et côté casting, vous retrouverez plusieurs acteurs et actrices que vous avez déjà vu ailleurs : Sam Corlett (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Suter (Maléfique), Caroline Henderson, Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones), Pollyanna McIntosh (The Walking Dead), Asbjørn Krogh, David Oakes (The Borgias), Laura Berlin (Rouge Rubis)...

Vikings : Valhalla a déjà 3 saisons prévues

Jeb Stuart a confirmé à Entertainment Weekly que la plateforme de streaming a déjà commandé 24 épisodes de Vikings : Valhalla. Ce qui pourrait faire une saison 1 de 24 épisodes ou deux saisons avec 12 épisodes chacune. Le créateur a même révélé que les équipes sont "déjà sur la préparation de la saison 3. Il y a beaucoup d'éléments encore cachés qui promettent d'être excitantes. Nous avons plusieurs supers personnages et nous avons des histoires dans différents pays... Je pense qu'il faut pouvoir regarder au-delà de l'horizon".