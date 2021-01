Vikings : non il n'y aura pas de saison 7, le créateur de la série explique pourquoi

Le créateur révèle pourquoi il ne veut pas une saison 7 de Vikings

Vikings, c'est fini. Après 6 saisons pleines de rebondissements, la série historique sur Ragnar et ses fils s'est terminée. Le créateur Michael Hirst a confié à Collider que c'est lui qui a décidé d'arrêter Vikings. Malgré le grand succès de sa série, il a préféré stopper les épisodes après la saison 6. Il n'y aura donc pas de saison 7, mais un spin-off appelé Valhalla est prévu sur Netflix. Attention spoilers !

Michael Hirst a révélé qu'il ne savait pas combien de saisons il allait faire au total pour Vikings, mais en revanche depuis le début il savait comment finir la série. "Tout ce que je savais, c'était où cela allait s'arrêter si j'avais l'occasion de le faire" a-t-il expliqué, "C'est moi qui ai décidé que ça allait s'arrêter. Je savais que ça se terminerait avec la découverte de l'Amérique, c'est comme ça que c'était prévu depuis le début".

Eh oui car à la fin de la saison 6, après la mort de Bjorn et la mort d'Ivar, les téléspectateurs retrouvent Ubbe (Jordan Patrick Smith) et Floki (Gustaf Skarsgård), assis côte à côte sur une plage qui fait partie de l'Amérique. Une nouvelle terre pour un nouveau chapitre pour les deux hommes du nord. Le showrunner a donc tenu sa promesse en terminant la série comme il le souhaitait depuis le départ.

"Il fallait que ça se termine, que toutes les intrigues soient conclues"

En plus de savoir à l'avance comment il voulait finir Vikings, Michael Hirst a avoué qu'il commençait un peu à fatiguer de devoir écrire les différentes intrigues des 6 saisons. "Je dois dire avec franchise qu'après avoir passé chaque jour, et parfois une partie de la nuit, pendant 7 ans à écrire, à réfléchir et à vivre cette série, il me fallait la conclure" a-t-il expliqué, "J'avais besoin de mettre fin à la saga. Mais plus important encore, je devais la conclure".

Mais attention, "il fallait que ça se termine, que toutes les intrigues soient conclues de façon satisfaisante. Je ne voulais pas tromper qui que ce soit, ni les acteurs, ni les personnages, ni le public. Le grand défi était de conclure toutes les différentes intrigues avec justice, de manière satisfaisante et émotionnellement satisfaisante, ce qui impliquait que je devais tuer certains de mes personnages les plus aimés" a-t-il avoué (on se souvient tous de la terrible mort de Ragnar joué par Travis Fimmel), "Donc c'était vraiment une expérience émotionnelle incroyable d'écrire ces 10 derniers épisodes".