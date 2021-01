Vikings saison 6 : (SPOILER) est mort, l'acteur réagit au sort de son personnage

"Nous savions tous les deux qu'il allait mourir"

Attention spoilers ! Si vous ne voulez pas vous faire spoiler sur la saison 6 de Vikings, ne lisez pas cet article. La deuxième partie de la saison 6 de Vikings est enfin sortie sur Canal+ et sur Amazon Prime Video. L'occasion de pouvoir connaître la fin de la série Vikings qui n'aura pas de saison 7. Et quelle fin ! Alex Høgh Andersen, qui joue Ivar le désossé, est revenu sur la fin du show avec nostalgie sur ET Online. "On a l'impression de tourner la page, ce qui est une bonne chose. Cela fait deux ans qu'on a fini" a-t-il expliqué, "J'ai une bonne sensation dans mon ventre en ce moment. C'est génial de se souvenir de tout".

Comment l'acteur a-t-il réagi à la mort de son personnage ? "Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. J'ai même conçu et chorégraphié le tout avec Michael (Michael Hirst est le créateur de Vikings, ndlr)" a avoué Alex Høgh Andersen. "Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé, mais on le savait en quelque sorte. C'était une chose inexprimée, que nous savions tous les deux qu'il allait mourir. Il l'a écrit, et nous avons parlé de la façon dont il allait mourir. C'était la chose la plus naturelle au monde, en fait" a précisé l'interprète d'Ivar.

"J'aime le fait qu'il ait eu peur à la fin"

Alexander Ludwig avait avoué être fier de la fin de Bjorn, de la façon dont il meurt. Et Alex Høgh Andersen est lui aussi content de la manière dont Ivar est tué, et surtout heureux que ce personnage ait peur avant de mourir. "Le fait qu'il ait eu peur à la fin, qu'il ait été poignardé par un jeune soldat innocent, tout cela, je l'aimais vraiment" a-t-il déclaré, "je voulais vraiment qu'il s'en aille d'une manière complètement différente de celle des autres. Tout le monde sur les Vikings subissait cette mort massive, héroïque, presque religieuse. J'ai trouvé très intéressant, très authentique et organique que le type le plus religieux de tous, le type le plus extrême de tous, sorte de la manière la plus humaine et presque ennuyeuse, de la manière la plus naturelle et la plus simple".

Pourquoi cette peur de la mort d'Ivar était si essentielle ? "J'aime le fait qu'il ait eu peur à la fin. C'était vraiment important pour moi, que le type qui avait été le moins humain pendant toute la série, se montre absolument humain dans son dernier souffle. C'était extrêmement important, parce que cela montrait qu'il était, à la fin de toute la série, vraiment humain. Et qu'il n'était pas un dieu. Il n'était pas sans peur. C'était juste un petit enfant qui est plus brisé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et aussi le fait que c'est normal d'avoir peur. Bien sûr, la chose la plus humaine que vous pouvez être est d'avoir peur quand vous êtes sur le point de mourir" a-t-il détaillé, "J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai vraiment aimé le fait que nous ayons eu la chance de le rendre humain à la fin".

Il raconte comment s'est passé le tournage de la scène de la mort de (SPOILER)

Alex Høgh Andersen a précisé que la scène de sa mort a été faite lors du dernier jour de tournage de la saison 6. "C'était une journée phénoménale, grande et belle. Mais j'étais aussi anxieux jusqu'au bout des doigts. Et je venais de passer quelques mois où je ne me sentais pas vraiment bien. Les mois qui ont précédé ont été difficiles" a-t-il expliqué. Il a aussi avoué avoir beaucoup pleuré : "Oh, j'ai braillé toute la journée... Je me suis dit : 'Ça va être une journée énorme, parce que mon dernier jour aussi, c'était la scène de la mort'. Nous avons fait beaucoup de combats et de batailles et tout ça, et puis la toute dernière scène de la journée était la scène de la mort".

L'acteur se souvient que Marco Ilsø, l'interprète de Hvitserk, était lui aussi très ému. "On a fait la première prise et Marco arrive, se précipite, me met sur ses genoux, et je le regarde et je peux juste sentir ses larmes atterrir sur mon front et mon visage. Et je lui dis : 'Tu ne peux pas pleurer parce que tu vas me faire pleurer !' Alors je l'ai regardé pendant une seconde et j'ai senti ces larmes se poser sur mon visage, et j'étais comme, 'Oh, nous y voilà'. Et puis on s'est mis à brailler pendant qu'on faisait la réplique" a-t-il indiqué, "Et c'est devenu très, très beau et très organique".