Inventing Anna : faut-il regarder la nouvelle série de Shonda Rhimes sur Netflix ?

Notre avis sur Inventing Anna

On a tous un jour un peu rêvé de devenir riche et de pouvoir dépenser sans compter. Un rêve inatteignable pour beaucoup mais Anna Delvey, elle, a failli le réaliser... en escroquant un paquet de monde au passage. Vous l'avez compris, l'histoire d'Inventing Anna n'est pas fictive : dans sa série, Shonda Rhimes raconte comme cette jeune femme a berné des habitants huppés de New York pour leur soutirer de l'argent. Une histoire vraie donc mais pas entièrement : chaque épisode nous rappelle bien que certains faits ont été inventés. Et ce rabâchage à chaque épisode n'aide pas forcément à se mettre dans l'ambiance...

Après des débuts un peu timides, Inventing Anna tend à trouver son rythme de croisière et, par moment, prend presque des allures de thriller. Le problème, c'est qu'on a vraiment eu l'impression d'être à fond à partir de l'épisode 5. Et vu qu'il n'y en a 9, ça fait beaucoup d'épisodes de "remplissage" quand même... En plus de ça, on peut aussi reprocher aux scénaristes d'avoir voulu trop étaler l'action avec des épisodes XXL qui durent presque tous plus d'une heure. De quoi nous perdre un peu par moment. L'accumulation de personnages, dont certains sont presque anecdotiques, n'aide pas non plus et fait que l'on ne sait parfois plus où donner de la tête.

Côté casting, Julia Garner est convaincante dans le rôle de la secrète mais franche Anna Delvey / Sorokin. L'actrice d'Ozark s'attaque à un autre accent et se mue selon les scènes, comme son personnage. Face à elle, Anna Chlumsky livre une prestation à la hauteur. On a aussi aimé les scènes avec Arian Moayed (vu aussi dans Succession) dans le rôle Todd, l'avocat d'Anna. Les fans des séries de Shondaland reconnaîtront aussi beaucoup de visages familiers vus dans Grey's Anatomy ou Scandal. Certains acteurs comme Jeff Perry ou Terry Kinney sont malheureusement sous-utilisés et on se demande presque pourquoi ils ont accepté ces petits rôles secondaires. C'est un peu comme si Shonda Rhimes avait voulu aligner les stars au casting, sans pour autant leur offrir des rôles à la hauteur de leur talent.

La mise en scène n'est pas non plus exceptionnelle et n'a rien de bien spécial. Elle est même parfois un peu vieillotte. Shonda Rhimes qui nous avait habitué à des soaps très addictifs pêche un peu cette fois et a du mal à nous accrocher, visuellement et narrativement.