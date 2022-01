Ozark saison 4 partie 1 : un twist choque les fans, le showrunner réagit (SPOILERS)

Cet article contient des spoilers sur la saison 4 d'Ozark, donc ne le lisez pas si vous ne voulez pas être spoilé(e).

Le twist dans la saison 4 d'Ozark : "C'était si dur"

La saison 4 d'Ozark (qui est la dernière de la série) est dispo sur Netflix. Tout du moins la partie 1 de la saison 4, vu que la saison 4 d'Ozark est coupée en 2 parties (la date de diffusion de la partie 2 reste encore inconnue pour l'instant). Une partie 1 qui est composée de 7 épisodes avec un énorme twist dans l'épisode 7. Il ne concerne pas directement Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney), mais les fans qui ont déjà maté l'épisode "final" n'en reviennent toujours pas.

Wyatt (Charlie Tahan), le cousin de Ruth (Julia Garner), est mort. Il se fait tuer par Javi (Alfonso Herrera), le neveu de Navarro (Felix Solis) dans l'épisode 7 de la saison 4. Et ce n'est pas tout, Darlene (Lisa Emery), la femme de Wyatt, se fait aussi tuer par Javi. Deux décès qui ont surpris et choqué de nombreux abonnés Netflix.

Chris Mundy, le showrunner d'Ozark, s'est expliqué sur cette décision de tuer Wyatt. Il a confié à TVLine : "C'était si dur. C'est quelque chose qui a évolué. Ce n'était pas le plan initial. Il n'y a pas beaucoup d'âmes douces ou pures dans notre série. Et il en est une. Et puis, j'adore Charlie Tahan (l'acteur qui joue Wyatt, ndlr). Évidemment, il faut séparer l'acteur du rôle, mais mon instinct me pousse à vouloir protéger Wyatt. Alors ça a été très difficile (de le tuer, ndlr)".

La mort de (SPOILERS) : "Nous devions le faire"

Avant de faire éliminer Wyatt par Javi, les scénaristes de la série avec Jason Bateman ont-ils hésité ? "Il y a eu pas mal de débats" a reconnu Chris Mundy, "Mais nous savions que nous écrivions en vue d'une fin, alors pour nous, c'était du genre 'Vous savez quoi ? Même si c'est une décision très difficile, nous devons faire la chose qui pousse Ruth à sa plus grande brutalité'. C'était la seule chose qui pouvait la mettre à nu. Donc nous devions le faire".

"Si c'était la saison 2, nous ne l'aurions pas fait. Je n'aurais pas voulu être sans Wyatt pendant si longtemps" a-t-il précisé, "Mais sachant que nous arrivions à la fin - et ce que cela pouvait faire à la dynamique des 7 derniers épisodes - je savais que c'était la bonne décision". Suite à la mort de son cousin, Ruth risque donc d'exploser dans la partie 2 de la saison 4 d'Ozark.