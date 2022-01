Ozark saison 4 : pourquoi la suite de la série est coupée en 2 parties ? Le showrunner s'explique

Ozark saison 4 : "10 épisodes n'auraient pas été suffisants", donc Netflix a proposé 14 épisodes en 2 parties

Lors de la sortie de la saison 1, Ozark était dans le top 10 Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming étaient nombreux à suivre les aventures de Marty Byrde (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney). Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la saison 4 sera la dernière saison de la série. Sauf que cette ultime saison d'Ozark est coupée en 2 parties. Et la saison 4 partie 1 est dispo depuis ce vendredi 21 janvier 2022 sur Netflix.

Le showrunner Chris Mundy a expliqué à TheWrap pourquoi il a divisé la saison 4 (et finale) d'Ozark en 2 parties. "Nous avons toujours pensé que 5 saisons étaient le nombre maximum" a-t-il avoué, "On avait juste l'impression qu'après ça, on ne voulait pas se répéter, on ne voulait pas que la série ait l'impression de continuer parce que c'était une série télé et qu'elle devait continuer. La décision a donc toujours été de savoir s'il fallait 4 saisons ou 5 saisons". "Puis Netflix a eu l'idée de dire : 'Nous en ferons 4, mais nous les ferons longues et nous les diviserons de cette façon', et c'était parfait" a-t-il ajouté.

"Nous pourrions faire en sorte que ces 7 épisodes soient complets et que les 7 suivants le soient aussi, même s'il s'agit d'un seul continuum" a précisé Chris Mundy, "Je pense que 10 épisodes n'auraient pas été suffisants pour raconter l'histoire de la manière dont nous le voulions. Donc tout nombre supérieur à 10 et inférieur à 20 allait être bon".

Vous pouvez mater la partie puis attendre la partie 2, ou binge-watcher les 2 parties une fois la partie 2 dispo

Mais les scénaristes ont pensé aux fans d'Ozark. Et du coup, que vous décidiez de mater la partie 1 tout de suite, puis d'attendre de voir la partie 2 à sa sortie, ou que vous attendiez la sortie de la partie 2 pour binge-watcher les parties 1 et 2 d'un coup, vous trouverez votre compte.

"Lorsque nous avons travaillé dans la salle des scénaristes sur ce sujet, nous les avons appelées 401-407 et 501-507, parce que nous voulions y penser de la façon dont les gens allaient les vivre" a-t-il détaillé, "mais encore une fois en sachant qu'à un moment donné, quelqu'un va les regarder ensemble et qu'elles devaient se sentir, c'est un peu un tour de passe-passe dans ce sens, elles doivent se sentir d'une seule pièce, mais elles doivent aussi être satisfaisantes lorsque vous vous asseyez pour regarder les 7 premiers (épisodes, ndlr) et que vous allez devoir attendre des mois pour la partie suivante, nous voulions nous assurer qu'elles se sentent complètes".

Il n'y a pas encore de date pour la saison 4 partie 2 pour l'instant, mais les épisodes sont complètement "terminés" a indiqué le showrunner.