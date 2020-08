Umbrella Academy : bientôt des spin-offs sur Klaus, Ben et Luther sur Netflix ?

Umbrella Academy est peut-être portée par un ensemble de personnages, mais les membres de la famille Hargreeves ont réellement chacun un univers et une vie différente qui leur est propre. Aussi, même s'ils fonctionnent parfaitement à l'écran quand ils se retrouvent, on se doute qu'ils ont également tous un énorme potentiel à exploiter quand ils vivent des aventures solo. La saison 2 - désormais sur Netflix, nous l'a d'ailleurs rappelé avec les nouvelles vies de chacun dans les années 60.

Bientôt des spin-offs pour Umbrella Academy ?

Alors, peut-on s'attendre à voir les créateurs d'Umbrella Academy tenter le pari d'un ou plusieurs spin-offs dans le futur en plus d'une saison 3 ? Ce n'est pas impossible. Là où Klaus est désormais le héros de son propre comic qui prend la forme d'un prequel, Steve Blackman - le showrunner, est lui-même intéressé par cette idée.

"Je pense que Klaus et Ben, ou même Klaus et Diego, n'importe lesquels en fait, feraient de magnifiques spin-offs" a-t-il révélé à Digital Spy dans un premier temps, avant de préciser, "Il est possible de faire une mini-série de 4 ou 6 épisodes avec eux, et ça serait génial. Robert Sheehan pourrait faire son propre truc avec Klaus".

Bien évidemment, rien n'est encore sûr à ce sujet, Umbrella Academy restant la priorité, "Vous ne voulez jamais abuser de quelque chose", mais il l'a tout de même assuré, l'équipe restera à l'écoute du public, "Mais après, s'il y a réellement un envie pour ça..." Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.

Robert Sheehan est prêt

Et la bonne nouvelle, c'est que l'interprète de Klaus est déjà prêt à dire oui à un tel projet. "J'adore toute cette expérience et pouvoir jouer Klaus, ça ne me donne pas l'impression de devoir travailler. Sincèrement, c'est vraiment fun" a notamment déclaré Robert Sheehan. "Donc pouvoir en faire plus ? Absolu-carrément. Moi et Mr Hopper [Tom, l'interprète de Luther] avons encore des choses à régler à l'écran. On se doit d'en faire plus, dans Umbrella ou un Spin-off".

Des propos excitants, là-aussi partagés par Tom Hopper. Toujours auprès du site anglais, le comédien a de son côté ajouté, "J'adore la dynamique entre Klaus et Luther. Luther est tellement carré, dans les règles, ce qui est l'opposé total de Klaus. Il y a, je pense, des trucs à expérimenter davantage".

2020 est peut-être une année à oublier, mais l'avenir semble radieux !