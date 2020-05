Twilight : mort d'un acteur à seulement 30 ans et retrouvé aux côtés de sa compagne

Après la mort de Cameron Boyce (Jessie, Descendants), Sam Lloyd (Scrubs), Shirley Knight (Desperate Housewives), Ranjit Chowdhry (The Office) ou encore Logan Williams (The Flash), c'est aujourd'hui la famille de Twilight qui est en deuil : Gregory Tyree Boyce, acteur américain connu pour son rôle de Tyler Crowley, qui renverse Bella (Kristen Stwart) avec son van dans le premier volet de Twilight, a été retrouvé mort avec sa compagne, Natalie Adepoju, dans leur appartement de Las Vegas mercredi 13 mai 2020. Ils avaient respectivement 30 et 27 ans.

L'acteur de Twilight retrouvé mort avec sa compagne

Si les causes de leur mort ne sont pas encore connues, des sources ont révélé à TMZ qu'une substance blanche inconnue avait été retrouvée sur les lieux du drame. L'acteur avait une fille de 10 ans, Alaya, tandis que sa compagne était maman d'un fils prénommé Egypte.

Une terrible nouvelle que Lisa Wayne, la mère de Gregory Tyree Boyce, a confirmé sur les réseaux sociaux : "Mon petit garçon, Greg Boyce était le meilleur. Il était en train de démarrer une entreprise, West Wings. Il a créé les saveurs à la perfection et les ont nommées d'après les rappeurs de la côte ouest. Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc. Il y avait des saveurs comme, Tequila Lime Agave... celle-ci était ma préférée. Je peux dire que mon fils était mon chef préféré", a-t-elle écrit. Dévastée, elle a rendu hommage à son fils : "Je suis malade sans toi. Je suis déchiré, je suis perdue. J'ai mal. Je t'envoyais un SMS ou t'appelais quand j'étais cassée ou inquiète à propos de quelque chose, et tu me disais, 'maman, on va passer par là'. Pourquoi m'as-tu quittée ?".