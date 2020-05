Mort de Cameron Boyce : le nouvel hommage bouleversant de sa mère

Connu pour ses rôles dans la série avec Debby Ryan, Jessie, et les films Descendants sur Disney Channel, Cameron Boyce avait tout l'avenir devant lui pour se tracer une belle carrière d'acteur. Malheureusement, tout s'est arrêté à l'été 2019 lorsqu'il a succombé à une crise d'épilepsie dans son sommeil, un trouble médical contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Choqués par la terrible nouvelle, de nombreuses stars, comme Bella Thorne, Gregg Sulkin ou encore Adam Sandler, lui ont rendu hommage.

L'hommage touchant de la mère de Cameron Boyce

Aujourd'hui, c'est au tour de la mère de Cameron Boyce, Libby, d'honorer une nouvelle fois la mémoire de son fils avec une lettre bouleversante, écrite à l'occasion de la fête des mères aux Etats-Unis et relayée par Good Morning America : "La fête des Mères est une journée chère aux mères de tout le pays. Pour d'autres (...) cela peut représenter une journée de chagrin pour celles qui ont perdu un enfant. (...) J'ai l'intention d'utiliser ma voix au nom de ces mamans pour attirer l'attention sur ces problèmes tragiques et l'épilepsie, la maladie la plus courante que nous connaissons le moins."

La maman de l'acteur poursuit : "Mon Cameron est né sage. Il avait l'oreille musicale, contrairement à beaucoup de gens. Cette oreille musicale l'a conduit à la danse. J'ai souvent senti que Cameron avait un don pour la musique, car quand la musique retentissait, il bougeait son corps d'une manière profonde et cela ressemblait à la musique qui passait. Il pouvait anticiper chaque note et se perdre dans le mouvement qu'il produisait. Enfant, il regardait le monde autour de lui et hésitait à y participer jusqu'à ce qu'il puisse le maîtriser, comme s'il avait tout résolu dans son cerveau et n'avait besoin d'aucune pratique pour le perfectionner avant de participer."

"Cameron et moi étions extrêmement proches"

Libby Boyce conclut son message touchant par : "Cameron et moi étions extrêmement proches, et nous parlions de tout. Il m'a dit une fois qu'il avait hâte que je vieillisse pour pouvoir prendre soin de moi. Ces 10 derniers mois ont changé ma vie, d'une manière que je ne peux pas expliquer. On ne peut pas comparer cette situation à quoique ce soit. Il s'agit d'un traumatisme différent. Il a créé un trou béant qui est brut et déchirant."