Mort de Cameron Boyce : ses parents se confient sur leur deuil et l'épilepsie

Les parents de Cameron Boyce sortent du silence

Les stars avaient été nombreuses à rendre hommage à l'acteur de Descendants, la saga de Disney Channel. Cameron Boyce était décédé le 6 juillet 2019 d'une crise d'épilepsie pendant son sommeil. Une mort soudaine qui a choqué, le comédien étant alors âgé d'à peine 20 ans. Ses parents Victor et Libby Boyce ont été invités dans l'émission américaine The Doctors ce lundi 13 janvier 2020. Ils ont évoqué leur fils, sa disparition et leur deuil.