Desperate Housewives : Shirley Knight qui jouait la mère de Rex Van de Kamp, est morte à 83 ans

Il y a un mois, Odile Schmitt qui doublait Gabrielle Solis dans Desperate Housewives nous quittait des suites d'une maladie. Aujourd'hui, c'est une autre actrice qui a participé à la célèbre série de Marc Cherry qui s'est éteinte.

Shirley Knight est morte à 83 ans

Originaire du Kansas, Shirley Knight est décédée ce mercredi 22 avril chez sa famille à San Marcos au Texas de causes naturelles à 83 ans. Elle avait débuté sa carrière dans les années 50 à la fois au cinéma et à la télévision. Shirley Knight a été nommée deux fois à l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire en 1960 pour The Dark at the Top of the Stairs et en 1962 pour Doux oiseau de jeunesse. Elle avait aussi brillé sur scène et remporté un Tony Award (l'équivalent de nos Molières) en 1976 pour la pièce Kennedy's Children.

Côté télé, elle a été nommée de nombreuses fois aux Emmy Awards pour ses rôles dans Génération Pub (Thirtysomething en version originale), New York, police judiciaire et Desperate Housewives. Dans la série avec Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman et Marcia Cross, Shirley Knight incarnait Phillys Van De Kamp qui débarquait à Wisteria Lane dans la saison 2 après la mort de son fils. Elle a joué dans 5 épisodes de la série.