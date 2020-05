Mort de Logan Williams (The Flash) : les causes de son décès révélées

C'est avec une grande tristesse que les fans de The Flash apprenaient la nouvelle le 4 avril dernier : Logan Williams, l'interprète de Barry Allen jeune, est mort à seulement 16 ans. C'est sa mère Marlyse Williams qui annonçait la terrible nouvelle dans le journal canadien Tri-City News : "Avec son talent et son look magnifique, Logan avait le potentiel pour être une énorme star". Si les causes de sa mort n'étaient pas encore dévoilées, sa mère s'est exprimée à ce sujet ce vendredi 15 mai 2020.

Les causes de la mort de Logan Williams révélées

Dans une interview accordée au New York Post, elle explique que son fils est mort d'une overdose de fentanyl, un opioïde utilisé comme drogue qui a également causé la mort de Prince, Mac Miller, Lil Peep ou encore Juice Wrld. Une addiction contre laquelle il luttait depuis trois années et qu'il ne voulait pas exposer : "Il vivait dans le déni parce qu'il en avait honte. On ne voulait pas que les gens le sache de crainte d'être jugé, embarrassé, critiqué.".

L'acteur luttait depuis 3 ans contre son addiction à la drogue

Celui qui a commencé sa carrière d'acteur à l'âge de 9 ans a en effet été plusieurs fois en cure de désintoxication : "J'ai fait tout ce qui était humainement possible, tout ce qu'une mère peut faire. J'ai tout fait pour le sauver sauf le menotter pour tenter de le garder en sécurité." Aujourd'hui, cette mère veut se battre pour aider d'autres personnes : "Cette tragédie n'aura pas eu lieu en vain. Logan va aider beaucoup de personnes qui sont dans la même situation."