TPMP : Cyril Hanouna dans la tourmente, Arthur lui réclame 9 millions d'euros pour "dénigrement"

En cette saison 2022/2023, Cyril Hanouna continue d'officier au quotidien sur C8. Pour sa saison 14, Touche pas à mon poste, émission qu'il présente entre 19h10 et 21h15, a été recentrée sur les débats de société.

Des révélations explosives dans TPMP

Parallèlement aux sujets de société, Cyril Hanouna invite ses chroniqueurs à réagir à l'actualité des médias. En 2021, TPMP a été le théâtre de révélations explosives au sujet des Anges. Trois candidates de la télé-réalité de NRJ12 ont affirmé avoir été victimes de harcèlement sexuel sur le tournage. Elles ont également dénoncé la présence de drogue et d'alcool fournis par la production.

Ces accusations ont terni l'image des Anges. L'émission, également confrontée à une érosion d'audience, était alors produite par Arthur. Ce dernier avait racheté un an et demi plus tôt, La Grosse Equipe, via sa société, Satisfaction Agency Television, pour 6,6 millions d'euros.

Une bagarre sur le tournage des Anges

Outre des accusations de harcèlement sexuel et de sexisme, Les Anges ont été fragilisés par une bagarre. Plusieurs candidats de sa saison 12 ont été impliqués dans une altercation lors du tournage à La Réunion. Dès lors, NRJ12 a pris une décision radicale. Celle de ne pas renouveler son émission de télé-réalité pour une saison 13.

Deux ans après leur arrêt, Les Anges se réinvitent dans l'actualité. L'Informé révèle, ce lundi 23 janvier 2023, qu'Arthur a décidé d'attaquer Cyril Hanouna en justice pour "dénigrement". L'animateur de TF1 estime que son homologue de C8 a conduit NRJ12 à arrêter Les Anges avec la séquence au cours de laquelle trois candidates se sont livrées à de lourdes accusations dans TPMP.

Cyril Hanouna accusé d'avoir nui à Arthur

Pour Arthur, il ne fait aucun doute que Cyril Hanouna n'a eu que pour intention de lui nuire. L'animateur, que le public peut retrouver dans Vendredi tout est permis chaque vendredi en deuxième partie de soirée sur TF1, a décidé de porter l'affaire en justice. Il réclame à l'anchorman de TPMP 9 millions d'euros pour "dénigrement"...