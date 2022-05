Top Chef : un ancien candidat attaqué au couteau, son pronostic vital engagé

Mise à jour : Nouvelles rassurantes pour Thomas Chisholm. Selon les équipes de son restaurant qui ont publié un communiqué sur Instagaram (voir ci-dessous), le pronostic vital du chef ne serait pas engagé. Il n'aurait en fait pas été agressé par un membre de son équipe et une enquête est en cours. Selon Le Point, la dispute aurait éclaté en marge du salon Taste of Paris auquel l'ex-candidat de Top Chef participait avec sa brigade. L'agresseur présumé, âgé de 29 ans et inconnu des services de polices, aurait été arrêté près de chez lui et portait un t-shirt tâché de sang.