Yannick Alléno (Top Chef) en deuil : son fils Antoine, jeune cuisinier, tué dans un accident de la route

Le monde de la gastronomie en deuil

Un accident dramatique qui vient bouleverser le monde de la gastronomie. Antoine Alléno était en effet promis à un bel avenir dans cet univers puisqu'il s'apprêtait à endosser à son tour le rôle de chef cuisinier. Très inspiré par les exploits de son père, il avait notamment imaginé à ses côtés un hamburger haut de gamme l'an dernier pour le restaurant l'Allénothèque à Paris (rebaptisé pour l'occasion Burger Père & Fils), établissement dans lequel il travaillait régulièrement. Récemment, il avait créé un nouveau burger auprès de Mohamed Cheikh, gagnant de Top Chef 2021.

Pour rappel, Yannick Alléno est l'un des plus grands chef cuisiniers en France. A la tête de deux restaurants 3 étoiles (Pavillon Ledoyen à Paris, "Le 1947" à Courchevel) et d'un restaurant 2 étoiles (le Pavyllon à Paris), il a été élu Chef de l'année en 2008 et Cuisinier de l'année en 2015 par le Gault et Millau.

On peut régulièrement le retrouver sur nos écrans dans l'émission Top Chef (M6) dans laquelle il anime sa propre épreuve. Il est notamment attendu au casting de l'édition 2022, actuellement diffusée chaque semaine. Pour l'heure, on ne sait pas encore si, à la suite de ce drame, son passage sera gardé ou non.