Top Chef 2022 : Nappe comestible, piment le plus fort du monde, Wilfried encore éliminé... le récap en tweets de l'épisode 12...

Ce mercredi 4 mai 2022, M6 a diffusé l'épisode 12 de Top Chef 2022. Ils étaient encore sept candidats en lice et ont dû montrer de l'ingéniosité et de l'originalité pour séduire les chefs Mike Bagal et Anne-Sophie Pic. Nappe comestible, piment le plus fort du monde, Wilfried encore éliminé... découvrez notre récap en tweets de l'épisode !

preuve : proposer un plat indit.

Un pari risqué C'est finalement Pascal qui a remporté l'épreuve. Pourtant, le gagnant d'Objectif Top Chef a pris un gros risque en faisant manger à son juge un piment habanero, l'un des plus forts du monde ! Un choix audacieux qui a impressionné Mike Bagal. "Le piment habanero est l'un des ingrédients les moins utilisés en cuisine à cause de son côté trop pimenté, mais là il est servi de manière très intelligente... C'est un concept vraiment brillant" se réjouit le chef.

Des plats végétariens surprenants La deuxième épreuve était proposée par Anne-Sophie Pic, la femme cheffe la plus étoilée au monde. Les candidats ont dû servir un plat végétal, en revisitant un légume du quotidien choisi à l'avance et sans utiliser de protéine animale. Mickaël, n'a pas impressionné la cheffe en cuisinant la carotte. Sébastien termine troisième en déclinant le haricot, et Lilian prend la seconde place du podium avec une assiette autour de la betterave. C'est Louise qui s'est qualifiée directement pour la prochaine étape du concours grâce à son dessert à l'endive... Un légume qu'elle déteste ! Un soulagement pour Hélène Darroze, qui a dû s'absenter quelques semaines.

Wilfried éliminé une deuxième fois Wilfried, Mickaël et Arnaud ont dû être départagés lors de l'épreuve de la dernière chance. Cette fois, le thème était le magret de canard. Après que les jurés aient dégusté les plats à l'aveugle, ils ont pris la décision d'éliminer Wilfried. Le candidat est donc éliminé une deuxième fois et les internautes semblent très déçus de son départ.

Comme s'il ne s'tait rien pass depuis les pisodes 8 (1re limination de Wilfried), 9 (1re limination de Thibaut, dpart de Lilian, retour de Wilfried) et 10 (retour de Lilian et Thibaut). Thibaut et Wilfried limins nouveau. la semaine prochaine.

