Top Chef 2022 : Wilfried éliminé, avocat au compost et découverte sur le concombre... le récap en tweets de l'épisode 8

Contre toute attente, Lucie et son compost ont remporté l'épreuve et c'est Wilfried qui est arrivé dernier. Et hop en dernière chance !

Pierre Gagnaire met tout le monde d'accord

Le deuxième groupe a vu débarquer la star de la cuisine Pierre Gagnaire pour juger leurs plats à base de meringue. Thibaut a bluffé le chef aux douze étoiles avec sa meringue cacao-champignon. Pascal a également eu du succès avec sa meringue iodée aux algues. Ensuite, on retrouve Arnaud et ses meringues à l'oignon et au thym, Lilian Douchet, avec une meringue givrée à l'eau de riz, et Louise avec sa meringue au maïs. Arnaud, qui a été opéré avant l'émission, s'est montré particulièrement impressionné par la présence du chef. "Il y a deux personnes que j'aime dans ma vie : Céline Dion et Pierre Gagnaire, le Dieu des fourneaux" a-t-il déclaré... Un vrai fan !