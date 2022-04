Arnaud (Top Chef 2022) opéré juste avant l'émission : il se confie sur ses galères à cause du concours

Après sa victoire dans la guerre des restos avec Mickaël Braure et Wilfried Romain (retrouvez notre récap de l'épisode 7 de Top Chef 2022), Arnaud Delvenne est de retour pour l'épisode 8 ce mercredi 6 avril 2022. Depuis ses débuts dans l'émission, le candidat originaire de Belgique a souvent évoqué l'opération qui a changé sa vie : il a perdu plus de 40 kilos suite à un by-pass gastrique. Le chef a subi une grosse prise de poids suite au décès de sa maman, survenu 10 ans auparavant. Cette métamorphose a révolutionné sa vision de la cuisine mais n'a pas été facile à vivre, surtout à cause de Top Chef.

>> Lucie (Top Chef 2022) sur les "c*nnards" qui la critiquent sur les réseaux : "Tu prends cher" <<

Arnaud a été opéré quelques mois avant de faire Top Chef

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Arnaud est revenu sur cette opération... et a dévoilé qu'elle a eu lieu il y a seulement un an. En réalité, Arnaud a été opéré en avril 2021 et c'est quelques mois plus tard qu'il a été choisi pour participer à Top Chef 2022 (le tournage a débuté en octobre dernier). Un délai très court, donc, pour se remettre de cette intervention. "Cela ne faisait même pas un an de bypass. J'étais encore en train de réapprendre à manger. Ça a été assez compliqué" a confié Arnaud.

>> Top Chef 2022 : Glenn Viel refuse de participer à cette épreuve, voilà pourquoi <<

Même si le concours n'a donc pas été facile pour lui, le candidat est heureux de son choix. "Depuis que je me suis fait opérer, j'ai découvert un nouveau Arnaud. Je dis toujours Arnaud 2.0, mais je n'ai gardé que le positif. Cela ne doit pas servir qu'à moi" a-t-il expliqué. Aujourd'hui, Arnaud mise sur une cuisine plus light.