Lucie (Top Chef 2022) sur les "c*nnards" qui la critiquent sur les réseaux : "Tu prends cher"

A chaque saison de Top Chef sa tête à claques. Pour l'édition 2021, c'est Matthias Marc qui avait été très critiqué sur les réseaux. Et pour Top Chef 2022, plusieurs candidats énervent les internautes. Ou plutôt plusieurs candidates : les deux filles encore en lice, Lucie et Louise, sont souvent attaquées sur le web. Beaucoup s'étaient par exemple moqués des excuses de Lucie face à son ancien chef, Alexandre Mazzia. Évidemment, la candidate de l'équipe orange est au courant de ces attaques. Et elle vient d'y répondre.

Lucie réagit aux attaques des internautes

Passer à la télé, c'est aussi s'exposer aux yeux de tous et attirer les regards. Et certains sont particulièrement cruels envers les candidats de Top Chef 2022 comme Lucie Berthier Gembara. Lors de l'épisode 4, ses excuses à Alexandre Mazzia avaient provoqué un malaise général sur Twitter. Une séquence que la candidate assume. "Je suis qui je suis, j'ai le droit de chialer, de ne pas être parfaite" a-t-elle confié au Parisien pour lequel elle est aussi revenue sur les critiques. "Quand tu passes à la télé, et que t'es foutu à poil, tu prends cher, c'est violent" confie la candidate de l'équipe de Glenn Viel.

Pour autant, Lucie assure avoir aussi reçu de nombreux encouragements, même si les critiques sont souvent blessantes. "Il y a beaucoup de positif, bien sûr, des gens qui te disent que tu les inspires, qui te félicitent, te remercient, mais il y a aussi les connards sur les réseaux, et eux, tu les vois davantage... Je suis cuisinière moi, je n'avais pas anticipé ça" a-t-elle déclaré. Soutenue par la prod, Lucie avoue quand même ne pas trop y prêter attention. "Ce n'est pas la vraie vie" conclut-elle.