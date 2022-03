Top Chef 2022 : Louise trop sûre d'elle ? Elle accuse le montage

En attendant une possible saison All Stars, Top Chef est de retour sur M6 depuis le 16 février 2022. Et on peut dire que la nouvelle édition ne manque pas de surprises pour les téléspectateurs ! Grosse nouveauté : Michel Sarran, juré historique du programme, a été remplacé par Glenn Viel, trois fois étoilé.

Les épreuves aussi ont engendré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux ! Ce mercredi 2 mars, les candidats ont par exemple dû présenter un dessert avec des fruits de mer. Dans cet épisode, Louise Bourrat a aussi marqué le public avec son poulet accompagné de riz au sang.

"La manière dont c'est monté me fait passer pour beaucoup plus sûre de moi que je ne le suis"

La cheffe de 27 ans est l'une des candidates phares de l'aventure. Dès le premier épisode de Top Chef 2022, son côté compétitrice et sûre d'elle a sauté aux yeux des fidèles du programme. Mais en réalité, la jeune femme qui est à la tête de son propre restaurant, ne serait pas si confiante. Elle a mis ce préjugé sur le dos du montage de l'émission dans un entretien accordé à Télé-Loisirs.

"Je pense sincèrement que la manière dont c'est monté me fait passer pour beaucoup plus sûre de moi que je ne le suis. Je passe mon temps à douter de moi et à dire que je ne suis pas à la hauteur. Hélène Darroze s'est battue avec ça tout au long de la compétition. Elle me mettait des coups de pieds aux cul en disant : 'Louise, arrête de te dénigrer ! Je sais que tu es capable, il faut que tu prennes confiance en toi.' On ne le voit pas forcément au montage, où je passe pour beaucoup plus compétitrice que je ne le suis" explique-t-elle.