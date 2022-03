Top Chef 2022 : chou dans la mer, riz au sang, Glenn Viel en PLS... Découvrez notre récap en tweets

RIP la brigade de Glenn Viel

C'est finalement Logan, Mickaël, Thibaut et Tania qui ont été envoyés en dernière chance et c'est la candidate italienne qui a été éliminée. Gros coup dur pour Glenn Viel, qui a récemment déclaré avoir passé un coup de fil à son prédécesseur. Après Renaud, le chef aux trois étoiles perd donc un membre de sa brigade pour la deuxième semaine d'affilée. Heureusement pour lui, la brigade solitaire était là et il a pu récupéré Elis.